„Fallende Blätter“: Zeit für einen neuen Schluck vom Kaurismäki

Aki Kaurismäki ist verlässlich wie ein guter Schnaps: Sein jüngster Film „Fallende Blätter“ ist gewitzt, melancholisch und sozialkritisch wie eh und je. Der 66-jährige Finne ist stolz auf dieses Rezept – doch langsam wird sein Stil altbacken.

„Fallende Blätter“ also. Natürlich. Was sonst? Wie soll ein neuer Film von Aki Kaurismäki auch anders heißen? Zumal einer, der im September in den Kinos läuft. Da ist, wie schon bei vielen alten Kaurismäki-Titeln („Schatten im Paradies“, „Wolken ziehen vorüber“), alles drin, was man über die eigentümlichen Filme des unverwüstlichen Finnen wissen muss: Poesie, Lakonie, Melancholie. Bittersüße Vergänglichkeit und ein Realismus, der sie romantisiert, statt zu resignieren. Alles wie gehabt. Wie schön. Sechs Jahre ist es her, seit wir in Kaurismäkis letztem Werk „Die andere Seite der Hoffnung“ kennenlernen durften. Jetzt ist es wieder so weit. Es geht zurück nach Akiland.