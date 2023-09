Die russische Front in der Ukraine beginnt zu bröckeln

Das strategische Vorgehen der Militärführung in Kiew wird im Donbass immer mehr ersichtlich. Und die Lage wird für das russische Militär immer ernster.

Zu Beginn der Woche hat das russische Verteidigungsministerium ein neues Rekrutierungswerbevideo veröffentlicht. Darin unterhalten sich zwei Soldaten im Schützengraben darüber, was sie nach dem gewonnenen Krieg machen würden. Der eine sagt, während ringsum Schüsse und Granaten krachen, es sei sein Traum, im eroberten Kiew eine Wohnung zu kaufen. Der andere bevorzugt dagegen eine Immobilie in der Hafenstadt Odessa – weil er das Meer so liebt.