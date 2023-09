inspire energy summit 2023

vom 27. bis 29. September am Wolfgangsee

27. September 2023 – Anreise & Networking- Abend (ab ca. 18 Uhr)

Schifffahrt über den Wolfgangsee und lockeres Treffen der Teilnehmenden in der scalaria am See. Gelegenheit zum Netzwerken und zu ungezwungenen Gesprächen.

28. September 2023, 08:45 Uhr (19 Uhr Galadinner)

Auf die Eröffnungsrede von Philipp Blom folgt ein Abwechslungsreiches Tagungsprogramm und der Austausch unter Teilnehmenden. Den Abschluss des Tages bildet ein Galadinner mit Dinner- Speech von Hans Joachim Schellnhuber..

29. September 2023, 09 Uhr (Ende ca. 13 Uhr)

An diesem Tag steht Innovation im Mittelpunkt. Neue Ideen, Zugänge und Lösungen werden zeigen, dass die Zukunft erneuerbar ist. Nach viel Inspiration und Zuversicht, dass die Energiewende gelingen kann, endet die Konferenz mit einem gemeinsamen Lunch.

