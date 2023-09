Alles neu bei Gucci: Was man jetzt schon weiß

Gucci hat einen neuen Designer. In Mailand wird er seine erste Kollektion präsentieren.

REUTERS/Remo Casilli

Sabato De Sarno, der die Nachfolge von Alessandro Michele antrat, wird in Mailand seine Debütkollektion präsentieren.

Nach dem Abgang von Alessandro Michele im November bei Gucci wird die neue Kollektion von Sabato De Sarno am 22. September in Mailand mit Spannung erwartet. De Sarno, ein Absolvent des Instituto Secoli in Mailand, arbeitet seit über 20 Jahren als Designer, etwa bei Prada, Dolce & Gabbana und 14 Jahre bei Valentino als rechte Hand von Pierpaolo Piccioli. Bisher blieb er aber hinter den Kulissen. Mit Gucci wird sich das jetzt ändern.

Und während Alessandro Michele für seine exzentrischen Kreationen und Shows bekannt war, wird sich De Sarno wahrscheinlich eher zurückhaltender zeigen. Minimalistische Schnitte, Mäntel und Miniröcke werden wohl Teil der Kollektion sein, wie „Vogue“ bei einem Atelierbesuch in Erfahrung bringen konnte. Gucci-Klassiker wie die Jackie-Tasche oder die Bamboo-Bag sollen ebenfalls neu interpretiert werden.

Anders als zuvor wird die Show in Mailand nicht im Gucci Headquarter präsentiert werden, sondern auf den Straßen vor der Kunstuniversität Accademia di Brera. Den Soundtrack wird Mark Ronson beisteuern, der schon für den Barbie-Soundtrack verantwortlich zeichnet.

In Gucci neu verlieben

Was man sonst noch weiß? „Ich möchte, dass sich die Leute wieder in Gucci verlieben. Deshalb verwende ich das Wort ‚ancora‘ für meine Show. ,Ancora‘ bedeutet eine Menge Dinge. Es heißt ‚wieder‘, aber es ist auch etwas Persönliches. Es ist nicht etwas, das man verloren hat, sondern etwas, das man noch hat, aber wovon man mehr will, weil es einen glücklich macht.“, erklärt er gegenüber der „Vogue“.

„Ancora“ wird nicht nur seine Show heißen, sondern auch der Kunstband, der nun jede Show begleiten soll. In „Gucci Prospettive 1: Milano Ancora“ handelt es sich um einen Liebesbrief an Mailand, De Sarno hat dafür die Werke verschiedener Künstler ausgewählt.

Im August wurde außerdem die neue Schmuckkampagne unter der Leitung De Sarno lanciert. Model Daria Werbowy und der neue Gucci-Kreativdirektor sind bereits seit 20 Jahren befreundet.

Mit dem neuen Kreativdirektor startet auch eine neue Phase in der Umgestaltung der ganzen Marke, zumal auch CEO Marco Bizzarri das Label nach der Show in Mailand verlassen wird. Wer auch immer die Nachfolge antretet, hat viel zu tun. Denn Gucci ist die umsatzstärkste Marke des Modekonzern Kering, lag in der Vergangenheit jedoch unter den erwarteten Umsatzprognosen, wie der Branchendienst „WWD“ berichtet.

Um das zu ändern, sollen in Gucci-Stores sogenannte Salons eingeführt werden. Darunter versteht man VIP-Räumlichkeiten, in denen zahlungskräftige Kundschaft besonders luxuriöse Produkte, etwa maßgeschneidertes Gepäck, exotische Lederwaren, Möbel oder Schmuck mit Preisen zwischen 40.000 Euro und drei Millionen Euro kaufen können. Der erste dieser Salons wurde in Los Angeles lanciert, nun folgte der zweite in London.

Das Markenprofil will man jedoch auch mit Ausstellungen forcieren. Die Gucci Cosmos Ausstellung, die im April in Shanghai debütierte, wird von 11. Oktober bis 31. Dezember in London Station machen. (red.)

