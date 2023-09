Flöten gegen die Apokalypse: So spielte Björk in der Stadthalle

Björk, isländische, genrezerschmetternde Popkünstlerin, zeigte sich nach einem Vierteljahrhundert wieder auf einer österreichischen Bühne. Vor etwas mehr als 9000 Besuchern in der Stadthalle halfen ihr das Ensemble Viibra und der Tiroler Perkussionist Manu Delago tatkräftig.

25 Jahre lang war sie nicht mehr in der Stadt. Mittlerweile ist sie Oma. Um so dringlicher war es der bald 58-jährigen Björk offenbar, nach Wien einzuschweben, um ihre markante Stimme zu erheben. Die isländische Popkünstlerin von Weltgeltung pflegt bei ihren Bühnenshows stets ein eindrucksvolles Konzept zu haben. Um nur ja keine Unklarheiten über ihre aktuelle Agenda aufkommen zu lassen, lief an einer Stelle eine Schrift über den transparenten Schnürlvorhang.