Tiflis statt Berlin? CDU-Video sorgt für Häme

Die Kuppel des Reichstagsgebäudes in Berlin. AP Photo/Herbert Knosowski

In einem neuen Imageclip hat die Partei offenbar das eigene Reichstagsgebäude mit dem georgischem Präsidentenpalast verwechselt.

Die CDU will sich ein neues Image verpassen. Dazu hat die Partei ein neues Video veröffentlicht, das auch das neue Design mit den drei Buchstaben CDU in Schwarz auf einem hellen Türkisblau zeigt. Eingeblendet ist auch kurz das Regierungsgebäude in Berlin, nur, dass es sich dabei nicht um den Reichstag handelt. Offenbar wird der Präsidentenpalast im georgischen Tiflis gezeigt. Beide Gebäude haben zumindest eine Glaskuppel, die über einer breiten Fassade mit Säulen thront.

Im Internet regnete es Häme. „Ich wüsste ja gern, ob eine KI daran beteiligt war!“, schrieb Linken-Politikerin Anke Domscheit-Berg am Mittwoch bei X (früher Twitter). „Guten Morgen aus Tiflis“, postete der Grünen-Abgeordnete Julian Pahlke zusammen mit einem Foto des Reichstagsgebäudes

Die CDU äußerte sich zunächst nicht zur Häme über das Video. (ag./red.)