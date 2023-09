Thomas Willmann: Der Uhrmacher des Verderbens

Thomas Willmann taucht mit „Der eiserne Marquis“ tief ins 18. Jahrhundert ein und richtet dort eine opulente literarische Kammer der Wunder und der Schrecken ein.

In seinem ersten Roman, „Das finstere Tal“, verlegte der deutsche Journalist und Autor Thomas Willmann einen Western in ein abgelegenes alpines Tal und ließ seine Figuren mit wehenden Mänteln und geladenen Büchsen aufeinander losgehen. Nun, 13 Jahre später, bringt er sein Talent für literarische Wandlungsfähigkeit zur Meisterschaft: Mit „Der eiserne Marquis“ taucht Willmann, auch sprachlich, tief ins 18. Jahrhundert ein und entführt den Leser in eine literarische Kammer der Wunder und der Schrecken: eine ebenso herausfordernde wie berauschende Erfahrung.