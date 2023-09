Nur ServusTV zeigt ÖFB-Spiele bei der Euro 2024

Fußball-Länderspiele im ORF werden zur Rarität, denn der staatlich-rechtliche Sender ist nur als Sublizenz-Nehmer am Ball. Die TV-Rechte hält ServusTV, das auch bei der Euro 2024 in Deutschland 51 Spiele zeigen wird – und davon ausnahmslos alle ÖFB-Partien. Diese „Kooperation“ läuft auch für Formel 1 und Fußball-WM 2026. Würde sie auch mit dem Neujahrskonzert funktionieren?

Wien. Die Verwunderung in Österreich ist groß: sollte das Fußballteam die Qualifikation für die Euro 2024 schaffen, woran kaum Zweifel bestehen, wird kein einziges Live-TV-Spiel von David Alaba und Co. im ORF zu sehen sein. Denn die Rechte hatte sich ServusTV schon 2015 im Rahmen eines von Dietrich Mateschitz vorangetriebenen Großeinkaufs gesichert. Das war ob der Euphorie rund um Ralf Rangnicks Team in Vergessenheit geraten, doch Fußballfans müssen langfristig umdenken. ServusTV hält auch die Rechte für die EM 2028, dazu zählt ebenso die Qualifikation. Die Gegner (EM-Auslosung 2. Dezember) sind noch nicht bekannt, die Ausgangslage schon: im ORF sind die besten Spiele nicht zu sehen.