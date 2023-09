Sehen wir wieder Öl für 100 Dollar?

Der Markt ist derzeit unterversorgt und hält den Preis in Schach.

Sehr viel Nachfrage und wenig Angebot haben den Ölpreis diese Woche auf ein Zehn-Monats-Hoch getrieben.

Am Mittwoch haben die globalen Ölpreise zu einem kleinen Tauchgang angesetzt. Ob es sich hier um eine Trendwende, einen kurzfristigen Rücksetzer oder einfach nur um Gewinnmitnahmen handelt, werden die kommenden Tage zeigen. Fakt ist jedoch, dass Rohöl in den vergangenen Wochen und Monaten unheimlich teuer geworden ist – seit Mitte Juni um über 30 Prozent. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostet derzeit rund 93 Dollar, ein Preis, der am Markt zuletzt im November des Vorjahres bezahlt werden musste. Oder anders ausgedrückt: Das Preisniveau befindet sich momentan auf einem Zehn-Monats-Hoch.