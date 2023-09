Bundesheer stellt sich in der Luft neu auf

Ein Pandur-Panzer oder ein Black-Hawk Hubschrauber hat in diesem Transportflugzeug Platz.

600 Millionen Euro investiert das Heer in neue Transportflugzeuge. Ein guter Teil der massiven Aufrüstung geht damit in den Luftraum: Was das Heer bei Fliegern, Hubschraubern und Raketenabwehr plant.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Mittwoch eine weitere Weichenstellung im Beschaffungsprogramm des Bundesheers bekannt gegeben: Bei der Nachfolge der Hercules-Transportmaschine ist die Typenentscheidung gefallen, es sollen die C-390 des brasilianischen Herstellers Embraer angeschafft werden. Bei der Beschaffung will man nun mit der niederländischen Armee kooperieren.

1 Wozu benötigt das Bundesheer überhaupt neue Transportflugzeuge?