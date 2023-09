Warum die Welt nach wie vor Erdöl braucht 

Wieso es durchaus sinnvoll und logisch ist, in erneuerbare Energien zu investieren und weiterhin Öl zu produzieren.

Was haben Zahnpasta, Mobiltelefone und Kontaktlinsen gemeinsam? Sie alle, und noch viel mehr, werden von Erdöl oder seinen Derivaten hergestellt.

Der Rohstoff Öl ist in unzähligen und auch lebenswichtigen Produkten enthalten und ermöglicht eine Vielzahl von wertvollen und essenziellen Dienstleistungen. Verkehrsnetze bauen auf Erdöl, Immobilien werden mit Erdöl geheizt oder gekühlt und ganze Versorgungsketten brauchen Erdöl um funktionieren zu können. Ohne Erdöl hätten wir alle wesentlich weniger Energie für unser tägliches Leben und wesentlich weniger Möglichkeiten die uns vertrauten Annehmlichkeiten zu nutzen.

Der World Energy Report 2022, veröffentlicht vom britischen Energy Institute und den Beratungsunternehmen KPMG und Kearney stellt fest, dass im Jahr 2022 82% des weltweiten Energiebedarfs durch fossile Brennstoffe gedeckt wurden. Zur selben Erkenntnis kommt der World Oil Outlook (WOO) Bericht der OPEC und hält fest, dass der Verbrauch an fossilen Brennstoffen etwa auf demselben Niveau liegt wie vor 30 Jahren.

Oftmals wird in der Debatte über die Energiewende die wichtige Rolle von Rohstoffen wie Öl und Gas außer Acht gelassen. Dabei soll es darum gehen, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und Stabilität und Energiesicherheit zu fördern. Weltweit steigt der Energiebedarf laufend und zeitgleich stellt uns der Klimawandel vor enorme Herausforderungen. Die Bewältigung dieser beiden Tatsachen darf aber nicht getrennt voneinander betrachtet werden und muss auch nicht im Widerspruch zu einander stehen.

Im Wesentlichen geht es darum, Maßnahmen zu ergreifen, um die schädlichen Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Menschen Zugang zu Produkten und Dienstleistungen haben, die sie zum Leben benötigen. Um diese Ziele zu erreichen, investieren die OPEC-Mitgliedsländer nach wie vor in die Erschließung, Produktion und Raffinierung von Erdöl. Zudem forschen und entwickeln dieselben Staaten mit viel Aufwand und großem Fachwissen umweltfreundliche Technologien mit dem Ziel den Kohlenstoffausstoß der Ölindustrie zu reduzieren. Darüber hinaus investieren die OPEC Mitgliedsländer auch verstärkt in die Entwicklung von erneuerbaren Energien sowie auch die Produktion von Wasserstoff als Treibstoff. Die OPEC Länder haben sich selber sehr ambitionierte Ziele für die kommenden Jahre und Jahrzehnte gesetzt, um ihren Beitrag zur Reduktion der Treibhausgase zu leisten und auch anderen Ländern zu ermöglichen diese Technologien und Erkenntnisse zu nutzen.

Kurz gesagt, es ist durchaus sinnvoll und logisch sowohl in erneuerbare Energien zu investieren als auch gleichzeitig weiterhin Öl zu produzieren, das die Welt heute und in den kommenden Jahrzehnten brauchen wird. Dieser duale Ansatz trägt zur globalen Stabilität bei und stellt sicher, dass auch die Entwicklungsländer in ihrem Streben nach Armutsbekämpfung und langfristigem Wohlstand nicht zurückgelassen werden.

Energie und Mobilität

In Sachen Mobilität, sind die meisten Kraftfahrzeuge dieser Welt nach wie vor mit Verbrennungsmotoren ausgestattet. Zwar erfreuen sich batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) zunehmender Beliebtheit, der Gesamtabsatz von BEVs zum Beispiel in China machte im vergangenen Jahr jedoch nur 19% des Neuwagenabsatzes aus. Auch in der EU entfielen 2022 immer noch rund die Hälfte aller neuen Pkw-Verkäufe auf Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren. In den USA hat der Toyota Prius, das erste serienmäßig produzierte Hybrid-Elektrofahrzeug der Welt, laut einer Analyse der US National Automobile Dealers Association im Jahr 2022 nur 12,3% aller Neuwagenverkäufe in den USA ausgemacht.

Auch hier wird es noch Jahre dauern bis eine angemessene Infrastruktur gebaut werden kann, um die Elektromobilität in dem Ausmaß zu gewährleisten, wie es sie für benzin- und dieselbetriebene Fahrzeuge schon viele Jahrzehnte lang gibt. Zudem gilt es auch zu bedenken, dass die allermeisten Kfz Bestandteile – seien es die Reifen, Innenverkleidung, Sitze, Dichtungen und vieles mehr, auch in BEVs, aus mit Erdöl produziertem Kunststoff bestehen. Zudem stecken die Technologien der Batterien und Elektromotoren, wie sie zur Zeit in BEVs verwendet werden, noch vielfach in den Kinderschuhen und der sogenannte „Carbon Footprint“ der alle relevanten Treibhausgas Emissionen, die entlang der Wertschöpfungskette anfallen misst, sollte ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden.

Es zeigt sich deutlich, dass wir im Verkehrssektor – wie auch in vielen anderen Bereichen – nicht ignorieren dürfen, dass Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt nach wie vor auf Erdöl angewiesen sind und dies auch in absehbarer Zukunft bleiben. Deswegen sind Investitionen in die Sicherstellung der weiteren Verfügbarkeit von Erdöl dringend und notwendig, um den steigenden Energiebedarf der Menschen auf der ganzen Welt zu decken, Zugang zu leistbarer Energie für alle zu gewährleisten und deren Verfügbarkeit auch für die nächsten Generationen zu sichern. Zeitgleich gilt es alles daran zu setzen um die globalen Emissionen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen zu senken.

Steigender Energiebedarf

Die Weltbevölkerung wächst stetig weiter. Der OPEC WOO geht von einer weiteren Zunahme um 1,6 Milliarden Menschen bis 2045 aus, und Statistiken der Vereinten Nationen sagen voraus, dass die Weltbevölkerung im Jahr 2100 bei 10,4 Milliarden liegen wird.

Im gleichen Zeitrahmen, prognostiziert der OPEC WOO, wird die weltweite Energienachfrage bis 2045 um 23% steigen. Laut dieser Annahme würde sich die gesamte globale Ölnachfrage auf etwa 110 Millionen Barrel pro Tag (mb/d) erhöhen. Öl wird somit auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ein wesentlicher Bestandteil der globalen Energieinfrastruktur bleiben und ist dank seiner vielseitigen Verwendbarkeit auch nicht aus unserem Leben wegzudenken.

Derzeit kann keine einzelne Energieform den jetzigen, wie auch den erwarteten zukünftigen, Energiebedarf decken. Stattdessen muss ein Ansatz entwickelt werden, der alle Völker, Energieträger und Technologien umfasst und den Anforderungen nach allgemeinem Wohlstand und Entwicklung genüge tut. Die OPEC-Mitgliedsländer stehen bereit, leistbare Energie bereitzustellen, die einerseits zur Beseitigung der nach wie vor großflächigen Energiearmut in vielen Entwicklungsländern beiträgt und andererseits auch zur Deckung des Energiebedarfs künftiger Generationen erforderlich sein wird.

Laut UNO haben über 700 Millionen Menschen immer noch keinen Zugang zu Elektrizität, und fast ein Drittel der Weltbevölkerung ist angewiesen auf Brennholz um warmes Essen zubereiten zu können. Diesen Menschen, die vorwiegend in Entwicklungsländern leben, fehlt der grundlegende Zugang zu Wärme und Strom. Öl kann und wird in dem Bestreben die Energiearmut dieser Menschen zu beseitigen eine Schlüsselrolle spielen.

Investitionen in Öl sind entscheidend für die Energiesicherheit

Bis 2045 sollen fast 29 % des weltweiten Energiebedarfs durch Erdöl gedeckt werden. Dafür wären Investitionen in Höhe von 12,1 Billionen Dollar erforderlich, d.h. mehr als 500 Milliarden Dollar pro Jahr, die eine nachhaltige Versorgung sicherstellen könnten. Jedoch blieben die weltweiten Investitionen in den letzten Jahre bei weitem unter diesem Wert.

Es gilt zu bedenken, dass ohne weitere, oder nur unzureichende, Investitionen in die Erdölförderung große Defizite in der Energieversorgung entstehen würden, die zu Lasten aller, aber ganz besonders der ärmsten Menschen dieser Welt gehen würden.

Die Umsetzung einer geordneten Energiewende und der Deckung des künftigen Energiebedarfs bei gleichzeitiger Gewährleistung der Energiesicherheit für alle, bedarf dringen notwendiger Investitionen in die Erdölindustrie. Ein Ausgrenzen der Investitionen in Erdöl wäre kontra-produktiv und würde lediglich zu einem Aushebeln des Angebots und der Nachfrage führen, wobei die Konsumenten die Leidtragenden wären.

Energie in der Wende

Gleichzeitig ist es auch ein erklärtes Ziel der OPEC Länder ihren Beitrag zu leisten, um Emissionen im Sinne des Klimawandels zu reduzieren. Einige unserer Mitgliedsländer nehmen weltweit führende Rollen in der Forschung und Entwicklung von erneuerbaren Energien ein und haben sich äußerst ambitionierte Ziele gesetzt, welche auch in Ihren Regierungsvorhaben verankert sind.

Im Vorfeld der diesjährigen Klimakonferenz COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo die Welt die Fortschritte bei der Umsetzung des Pariser Abkommens bewerten wird, folgt die OPEC der Devise „Maximale Energie, minimale Emissionen“. Die Erreichung dieses Ziels erfordert ein gesundes Maß an Pragmatismus, zumal klar ist, dass alle Energien genutzt werden müssen, um den derzeitigen und zukünftigen Energiebedarf der Welt zu decken.

Letztendlich muss die Energiewende ein inklusives Vorhaben sein, dass alle Völker aller Länder berücksichtigt und miteinbezieht, und wir sind der Überzeugung, dass die Diskussionen auf der diesjährigen COP28 diese grundsätzliche Erfordernis widerspiegeln werden. Schließlich wollen wir alle mit Zuversicht und gutem Gewissen in eine wertvolle und lebenswerte Zukunft blicken.

E-Mails an: debatte@diepresse.com

Haitham Al Ghais. Beigestellt.