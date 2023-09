Wie Österreich in die digitale Zukunft wächst

SAP NOW 2023: Unter dem Motto „Where future grows.“ versammelten sich rund 1.000 Entscheidungsträger in der Marxhalle Wien, um an Österreichs führendem Businessevent für digitale Transformation teilzunehmen.

Unter dem Motto „Where future grows“ versammelten sich Mitte September rund 1000 Entscheidungsträger in der Marxhalle Wien. Beim Event SAP NOW Wien 2023 betonten SAP-Österreich-Geschäftsführerin Christina Wilfinger, Chief Operating ­Officer Gregor Grindjan und, in einer Videogrußbotschaft, Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation, die zentrale Bedeutung, die digitale Transformation für den Wirtschaftsstandort Österreich hat.

Die Zukunft von Business-Anwendungen beleuchtete anschließend Keynote-Speaker Paul Saunders, Head of Product Strategy S/4HANA und Chief Evangelist Cloud ERP bei SAP, bevor Eva Kaiser, Chief Innovation Officer der ÖBB Infrastruktur AG, anhand des Bahn-Konzerns illustrierte, warum es bei großen Change-Prozessen um mehr geht als „nur Digitalisierung in Zeiten der Mobilitätswende“.

Auf den drei Hauptbühnen präsentierten im Laufe des Tages namhafte SAP-Kunden wie SPAR, der Kunststoffproduzent Greiner AG, Maschinenbauer Kostwein oder Saatbau Linz eGen Erfolgsgeschichten zu den Themen „Future ERP Excellence“, „Future Business Capabilities“ und „Future Technologies“. In der „Future Planet Area“ konnten sich die Besucher wiederum über das aktuelle SAP Sustainability-Portfolio informieren und Vorträge zu Best-Practice-Beispielen aus den Bereichen Nachhaltigkeit, ESG (Environmental, Social & Governance) und Dekarbonisierung hören.

Anschauungsbeispiele

Zu den weiteren Highlights gehörte der Supply-Chain-Showcase „Farm-to-Consume“, bei dem veranschaulicht wurde, wie intelligente Daten das Wachstum in der gesamten Lebensmittel-Wertschöpfungskette antreiben und mehr Effizienz und Transparenz in der Lieferkette ermöglichen. Beeindurckt zeigten sich die Besucher ebenso vom Customer-Experience-(CX)-Showcase „SAP Coffee Bar“. Hier wurde demonstriert, wie durch Datenanalysen und Personalisierung des Kaffeegenusses ein besonderes Kundenerlebnis geschaffen werden kann.

„Die SAP NOW zeigte auch in diesem Jahr mit Erfolgsbeispielen und wegweisenden Erkenntnissen, wie eine digitalisierte und automatisierte Zukunft in Österreich heranwachsen kann. Dieser Wandel ist essenziell für die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft“, so Christina Wilfinger. Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernen und Automatisierung, die zunehmend durch skalierbare Software-as-a-Service-Lösungen aus der Cloud getragen werden, sind laut Experten die Treiber von innovativen klimafreundlichen Geschäftsmodellen der Zukunft.