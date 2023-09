Slash-Filmfest: Vogelspinnen-Invasion im Kinosaal

Zum 14. Mal lädt das Wiener Slash-Festival zur großen Fantastik-Schau, heuer mit einem tierischen Schwerpunkt. Und einem Branchentreff für den Genrestandort Österreich.

Lachen und Schlachten liegen im Kino oft nah beieinander. Im Englischen trennt beides – „laughter“ und „slaughter“ – nur ein Buchstabe: ein s, wie die Initiale des Wiener Slash-Filmfestivals. Dieses steht in seiner 14. Ausgabe, die am Donnerstag beginnt und bis 1. Oktober läuft, ganz im Zeichen von Tieren, die uns attackieren. Was arg klingen mag, aber eben auch lustig sein kann.

Etwa im Horror-Ulk „Slotherhouse“: Hier wurde ein ganzer Film um ein Wortspiel herum gebaut. Und zwar ein forciert abgedrehter, in dem ausgerechnet ein Faultier („sloth“) College-Studentinnen abschlachtet. Das exotische Tier wird dabei nicht nur seinem Habitat entrissen, es eignet sich auch einen artfremden Habitus an: Es säuft Bier, fährt Auto, bedient Smartphones, schwingt Schwerter und ist generell ziemlich flott unterwegs.

Zu dieser demonstrativen Hirnrissigkeit gesellt sich aber auch Problembewusstsein, wie in vielen Filmen der diesjährigen Slash-Retrospektive (Titel: „Animals! Attack!“). So prangert „Slotherhouse“ den Handel mit gefährdeten Arten an. Zudem krankhaftes Konkurrenzdenken am College-Campus und anderswo: Wo sich die Studis aus Erfolgsneid gegenseitig die Augen auskratzen, da nimmt sich auch ein knuffiges Faultier die Credos des Sozialdarwinismus zu Herzen, passt sich an, wird blitzschnell, supersmart und saufies.

Das ist, wie im Kino üblich, Projektion. In diesem Fall vermittels Anthropomorphisierung: Allzu Menschliches wird der Fauna aufgestülpt, wie auch in anderen Filmen der Retro. Diese zeigt etwa (Trash-)Klassiker des Tierhorror-Genres, in denen u. a. Riesenspinnen („Tarantula“) und -zecken („Ticks“) ihr Unwesen treiben, von 1955 bis 1993. Oft ist das Krabbelvieh erstaunlich gut organisiert. So in der Kleinstadtsatire „Arachnophobia“ (1990): Eine seltene Vogelspinnenart mit strammer Hierarchie nistet sich in einem US-Kaff ein, die Spinnenkönigin sendet Soldaten aus, um die Gemeindebewohner zu peinigen.

Spinnen, beste Freunde des Menschen

Einem zugereisten Familienvater bietet das allerdings die Gelegenheit, seine Spinnenphobie zu therapieren. So können uns auch Horrorfilme das „richtige“ Fürchten lehren: Durch sie lernen wir, spielerisch mit unseren Ängsten umzugehen, diese mit Vernunft zu bändigen. In diesem Sinne bezeichnet jemand in „Arachnophobia“ Spinnen einmal als Freunde der Menschen, weil wir ohne sie von Insekten überrannt würden. Wie das aussehen könnte, das zeigt wiede­rum ein weiterer Retro-Streifen: die Pseudo-Doku „The Hellstrom Chronicle“ (1971).

So schön Fürchterliches auf die Leinwand zu bringen, das will gelernt sein. Wie geht nun also Genrefilm? Das bringt das Festival heuer mit der Initiative „Slash (the) Industry“ einem geneigten (Branchen-)Publikum näher. Der aufstrebende kanadische Regiestar Brandon Cronenberg („Infinity Pool“) hält eine Masterclass mit seinem Kameramann Karim Hussain ab. In einer Podiumsdiskussion zur „(fehlenden) Vielfalt im österreichischen Genrekino“ und in Gesprächen mit Szenekennern – u. a. den heimischen Slash-Stammgästen Veronika Franz und Severin Fiala (das Regieduo hinter „Ich seh ich seh“) – sorgt man sich um den Horrorstandort Österreich. Ein Abend widmet sich dem legendären Schurkendarsteller Michael Ironside. Erstmalig soll auch eine formelle Vernetzungsplattform geboten werden, damit sich Filmschaffende besser austauschen können.

Netzwerken wird beim Slash also großgeschrieben – alle kreativen Kreaturen tun es. Und manchmal sogar das Kino selbst. Etwa im hintersinnigen Montagefilm „Hello Dankness“ (sic!) vom Regieteam Soda Jerk. Er collagiert Suburbia-Satiren von 1990 bis heute zu einem Supercut des US-Polit-Wahnsinns der jüngeren Vergangenheit. Natur- und Staatsgewalten, Corona und Cops liegen dabei im kritisch-humoristischen Clinch. Ein Beispiel für die ästhetische Artenvielfalt beim Slash, das – wie man immer wieder betonen muss – kein „Horrorfilmfestival“ ist, sondern ein Biotop für filmischen Wildwuchs.

Slash-Filmfestival: 21. 9. bis 1. 10., im Wiener Filmcasino, Metro Kinokulturhaus und anderswo. Eröffnet wird heute im Gartenbaukino mit „Vermin“ von Sébastien Vaniček.