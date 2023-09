Was der Konflikt in Berg-Karabach für Europa bedeuten könnte

Der am Dienstag neu ausgebrochene militärische Konflikt in der Region Berg-Karabach endete bereits am Mittwoch mit einer Feuerpause. Die armenische Minderheit dort bangt um ihre Zukunft. Wieso der Konflikt auch mit der EU zu tun hat, erklärt Ralph Janik, Experte für Völkerrecht.

Sie ist nicht nur eine der reichsten Frauen der Welt, sondern auch eine der berühmtesten öffentlichen Fürsprecherinnen der armenischen Diaspora: Kim Kardashian. In einem Tweet und einem zugehörigen Essay im Rolling Stone bezieht sie sich auf den aktuell wieder ausgebrochenen Konflikt in der Region Berg-Karabach: „Das ist meine Bitte an Präsident Joe Biden einen weiteren Genozid an den Armeniern zu verhindern. Es ist Zeit für Amerika die Welt einzugreifen und die Armenier vor Aserbaidschan zu beschützen“.

Am Dienstag hart Aserbaidschan dort eine militärische Operation gestartet, die dort lebende armenische Minderheit fürchtet um ihr Gebiet und ihre Zukunft. Völkerrechtsexperte Ralph Janik erklärt in dieser Folge, was prominente Vertreterinnen der armenischen Diaspora für die Minderheit in Berg-Karabach ausrichten könnten und wieso der Konflikt auch mit der EU zu tun hat.

Gast: Ralph Janik, Privatdozent an der Universität Wien, Experte für Völkerrecht

Host: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Ohlsacher