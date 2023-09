Big Data und KI: Wie die UNO sich selbst erneuern will

Die Vereinten Nationen beginnen, ihre Organisationskultur zu ändern. Man will weg vom verstaubten Image. Und dafür digitaler und unternehmerischer werden. Beispiele dafür, wie eine „UN 2.0“ aussehen kann, gibt es bereits: ein kurzer Abstecher nach Indonesien.

Faizal Thamrin sitzt in Jakarta im Fond eines Autos, als er sein Telefonat in die USA beginnt. Thamrin ist Humanitarian Data Advisor für die UN-Initiative Global Pulse, und aktuell ist er hoch im Kurs. Die Woche davor erst hat er die Arbeit seines Teams bei einem Runden Tisch im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York vorgestellt. Global Pulse wird als Beispiel dafür hochgehalten, wie die UNO sich verändern kann, sich schneller, praktischer, effizienter machen will.