Jeannette Walls: Aufstieg in einer rauen Männerwelt

Jeannette Walls erzählt von einer jungen Heldin im ländlichen Virginia während der Prohibition.

In Claiborne County sterben Menschen früh und keine Position ist sicher. Das lernt Sally Kincaid schon als Kind. Sie ist die Tochter des Duke, der als Geschäftsmann und oberste Instanz die örtlichen Geschicke lenkt, und nach Meinung ihres Vaters eine „echte Kincaid“, mutig und wild. Wohl gerade deshalb wird sie von ihrer Stiefmutter in die Verbannung geschickt.

Als sie mit 17 in das „Große Haus“ der Familie im ländlichen Virginia der 1920er-Jahre zurückkehrt, beginnt für sie ein Eiertanz. Eigentlich soll sie sich um ihren jüngeren Halbbruder kümmern, intelligent, künstlerisch talentiert, aber in der ihm zugedachten Rolle völlig fehl am Platz. Sally wiederum möchte lieber ins Geschäft einsteigen, und sie bekommt ihre Chance. Doch dann stirbt auch der Duke, und die Machtverhältnisse geraten erst recht ins Wanken.

US-Autorin und Ex-Kolumnistin Jeannette Walls weiß, was es heißt, sich als unterschätzter Niemand nach oben zu arbeiten. Mit „Schloss aus Glas“ landete sie einen Bestseller, Walls verarbeitete darin ihre eigene Geschichte als vernachlässigtes Kind. In „Vom Himmel die Sterne“ erzählt sie nun nüchtern und rasant von Frauen, die auf verschiedene Arten um ihren Platz in einer Männerwelt kämpfen, aber auch von der Prohibition, von der Bedeutung von Macht – und davon, was es heißt, eigene moralische Entscheidungen zu treffen.