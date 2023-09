USA legalisieren die Arbeit einer halben Million Venezolanern

Ein Migrant aus Venezuela versucht per Zug durch Mexiko an die Grenze zu den USA zu gelangen. Ein Bild vom 20. September.

Ein Migrant aus Venezuela versucht per Zug durch Mexiko an die Grenze zu den USA zu gelangen. Ein Bild vom 20. September. Reuters / Daniel Becerril

US-Präsident gewährt 472.000 Venezolanern einen temporären Schutzstatus. Der Grenzschutz soll allerdings verstärkt werden.

Die USA werden fast einer halben Million Venezolanern, die sich bereits im Land aufhalten, vorübergehende den Zugang zu einer Arbeitserlaubnis gewähren, sagten US-Beamte am Mittwoch. Das ist ein Schritt, den die Demokraten schon länger gefordert hatten, um neu ankommenden Migranten arbeitsrechtlich abzusichern.

Etwa 472.000 Venezolaner in den USA, die sich am oder vor dem 31. Juli im Land aufhalten, haben nun für einen Zeitraum von 18 Monaten Anspruch auf den temporären Schutzstatus (Temporary Protected Status, TPS). Rund 243.000 Venezolaner verfügen bereits über diesen Status.

US-Präsident Joe Biden - der Demokrat strebt 2024 eine Wiederwahl an - war mit einer Rekordzahl illegaler Grenzübertritte konfrontiert, was auf einen starken Anstieg der Zahl der Migranten auf der Flucht vor den wirtschaftlichen und politischen Unruhen in Venezuela in den letzten Jahren zurückzuführen ist. Bidens Parteikollegen, allen voran der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, haben Biden aufgefordert, den Arbeitszugang für neu angekommene Migranten zu erweitern, um lokalen und staatliche Ressourcen zu entlasten.

Das US-Heimatschutzministerium (DHS) sagte, die Ausweitung des Schutzstatus für Venezolaner sei aufgrund der zunehmenden Instabilität und mangelnden Sicherheit in „Venezuela“ gerechtfertigt.

Strengere Asylbestimmungen seit Mai

Die Zahl der Migranten, die illegal die Grenze zwischen den USA und Mexiko überquerten, ging im Mai zurück, nachdem die Biden-Regierung strengere Asylbestimmungen eingeführt hatte, in den letzten Monaten ist die Zahl der Grenzübertritte jedoch wieder gestiegen. Um zur Entlassung von Grenzschutzbeamten beizutragen, wird das Pentagon zusätzlich zu den bereits stationierten 2500 Soldaten der Nationalgarde 800 weitere aktive Soldaten an die Grenze schicken, teilte das Weiße Haus mit.

Darüber hinaus wird die Biden-Regierung ein im Mai gestartetes Programm landesweit ausrollen, um die Asylanträge von Migrantenfamilien rasch zu bearbeiten und diese möglicherweise rasch abzuschieben.

Das DHS sagte, es werde die Gültigkeitsdauer von Arbeitserlaubnissen für bestimmte Einwanderer, darunter Asylsuchende, auf fünf Jahre verlängern, damit sich die Regierung auf die Bearbeitung neuer Anträge konzentrieren könne. (Reuters)