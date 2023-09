The National überraschen mit weiterem Album

Einige Jahre hörte man kaum etwas von der US-Band, nun bringt sie sogar zwei Alben in einem Jahr heraus.

Vier Jahre Pause waren es, die The National einlegte. Die Musiker lebten zerstreut, einer sogar in Südfrankreich. Auch kreativ strebten sie in unterschiedliche Richtungen. So etablierte sich Aaron Dessner als Produzent von Blockbuster-Künstlern wie Taylor Swift und Ed Sheeran. Ende April lieferten sie dann mit „The First Pages Of Frankenstein“ ein neues Album ab. Eines, das leiser und luftiger ist als ihre bisherigen. Jetzt brachte die Formation überraschend und ohne große Kampagne ein zweites Studiowerk in diesem Jahr heraus. „Laugh Track“ präsentiert die Gruppe um Sänger Matt Berninger, dessen psychische Probleme die Zukunft der Band lange ungewiss machte, in wiedergewonnener Stärke.

Als Gäste sind Rosanne Cash, Justin Vernon und (erneut) Phoebe Bridgers an Bord. Den Grundstein für den Longplayer legten The National im Juni bei einem Soundcheck in Vancouver: Als dieser vorbei war, spielte man einfach weiter. Der Jam wurde mitgeschnitten, daraus entstand der Song „Smoke Detector“, der Abschluss von „Laugh Track“. (APA/red.)