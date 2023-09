„Skyscraper“-Award für TrIIIple-Türme am Donaukanal

International Architecture Award zeichnet weltweit „beste Immobilienprojekte“ aus.

Als eines von insgesamt acht Hochhausprojekten wurden die drei TrIIIple-Wohntürme mit dem International Architecture Award 2023 in der Kategorie „Skyscraper/High Rises“ ausgezeichnet. Der renommierte Award wird alljährlich im September vom Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design und dem Europäischen Zentrum für Architektur, Kunst, Design und Urbanistik an die weltweit besten Immobilienprojekte verliehen. Das von Henke-Schreieck Architekten entworfene Hochhausensemble befindet sich am Wiener Donaukanal und im Jahr 2021 von Soravia sowie ARE fertiggestellt.

(c) Die Presse

Zu den weiteren Gewinnern zählt etwa das 110 Meter hohe Casa-Nova in Rotterdam, der 76-stöckige One Chicago und der Quay Quarter Tower in Sydney mit einer Höhe von 206 Metern. Mehr Informationen zum Award unter: www.internationalarchitectureawards.com/