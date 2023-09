Catrin Striebeck hat Wiener Wurzeln. Am Samstag spielt sie auch in Wien.

Catrin Striebeck hat Wiener Wurzeln. Am Samstag spielt sie auch in Wien. Jana Madzigon

Der Vater ist tot, das Erbe ein Problem – und es gibt richtig viel Wodka. Schauspielerin Catrin Striebeck über ihr aktuelles Stück in Wien, übers Erben und den Alkohol.

An sich wünscht man sich als Schauspielerin ja nichts mehr als einen langen Schlussapplaus. Catrin Striebeck ist da etwas zwiegespalten: Wenn das Publikum besonders begeistert ist, will sie oft schon dringend wohin: Denn in ihrem aktuellen Stück wird viel getrunken.