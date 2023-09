Weil in letzter Zeit verstärkt wirtschaftspolitische Lobbying-Organisationen bzw. Thinktanks zu sehen waren, wünscht sich der Publikumsrat mehr Experten aus der Wissenschaft.

Wie zufrieden sind die ORF-Zuseher mit der Auswahl der geladenen Wirtschaftsexperten in Funk und Fernsehen? Offensichtlich nicht übermäßig, denn die ORF-Publikumsrätinnen und -räte sprachen sich in einer Empfehlung für einen breiteren Expertenpool in der Berichterstattung aus. Universitäten, große Wirtschaftsforschungsinstitute und Institutionen wie die Akademie der Wissenschaften sollten stärker berücksichtigt werden – das heißt es in der Empfehlung an die ORF-Geschäftsführung, die am Donnerstag vom Publikumsrat einstimmig beschlossen wurde. Grund sind in letzter Zeit verstärkt auftretende wirtschaftspolitische Lobbyingorganisationen bzw. Thinktanks.

Auch sprechen sich die Gremienmitglieder auf Basis einer Publikumsumfrage für mehr Berichterstattung zu den Themen Ausbildung, Finanz- und Wirtschaftsbildung oder auch der Rolle von kleineren und mittleren Unternehmen aus. ORF-Chef Roland Weißmann nutzte die Sitzung, um erneut darauf hinzuweisen, dass man sich als „ORF für alle“ noch breiter aufstellen möchte. Dafür wolle man Vertrauen zurückgewinnen und die Akzeptanz steigern. (APA)