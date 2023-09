Subaru: Acht Jahre lang kein Kopfzerbrechen

Bei einer Erstzulassung ab 1. Oktober bietet Subaru auf alle Modelle eine acht Jahre Garantie mit unbegrenzter Kilometerleistung. Zusätzlich gibt’s weitere Goodies – auch für den Solterra, das vollelektrische SUV von Subaru.

Höchste Ansprüche an Sicherheits- und Qualitätsstandards, gepaart mit Zuverlässigkeit und absolutem Fahrspaß - seit mehr als 50 Jahren sind das die Mindestanforderungen, die an jeden Subaru gestellt werden, der vom Band läuft. Das unterstrich das SAFE5-Paket aus dem Jahr 2021, das mit einer fünf Jahresgarantie bis zu einer Laufleistung von 200.000 Kilometern für Aufsehen und Freude bei den Kunden sorgte. Jetzt geht Subaru nun noch einen Schritt weiter – und schafft damit ein großartiges Angebot am österreichischen Auto-Markt.

Das Zauberwort ist Subaru SAFE8 – eine der großzügigsten Garantieabdeckungen die es gibt. Das Paket setzt sich aus der bereits bekannten dreijährigen Subaru-Werksgarantie bis zu einer maximalen Laufleistung von 100.000 Kilometern zusammen und einer Anschlussgarantie von zusätzlichen fünf Jahren ohne Begrenzung der Gesamtlaufzeit. Die insgesamt achtjährige Garantie gibt es für alle Fahrzeuge, die ab dem 1. Oktober 2023 erstmals zugelassen werden und sie ist im Kaufpreis bereits inkludiert.

Zuverlässigkeit für viele Jahre

Die neue, acht Jahre gültige Garantie umfasst die Deckung aller werkseitig verbauten mechanischen, elektrischen, elektronischen und hydraulischen Bauteile mit nur wenigen Ausnahmen. Damit erhöht Subaru Österreich nicht nur das Vertrauen in seine Produkte, sondern unterstreicht zusätzlich die Langlebigkeit und Verlässlichkeit der Fahrzeuge: 90 Prozent aller zugelassenen Subaru-Modelle befinden sich nach zehn Jahren noch immer auf den Straßen.

(c) Beigestellt

Weshalb ist das SAFE8-Paket für Kunden nicht nur äußerst attraktiv, sondern im Anlassfall auch wichtig? Mit der acht Jahre Garantie bietet Subaru einen umfassenden Reparaturschutz sowie eine Liquiditätssicherung im Reparaturfall – die selbstverständlich europaweit gelten. Damit ist jeder neue Subaru-Besitzer auch im Ausland bestens abgesichert. Weitere – beinahe unschlagbare – Benefits durch das SAFE8-Sorglospaket sind die Planungssicherheit für den Fahrzeugbesitzer durch die Absicherung über eine lange Laufzeit hinweg und ohne Beschränkung der Kilometerleistung. Zusätzlich ergibt sich dadurch auch eine gewisse Wertsteigerung des Autos.

Die erheblichen Preisvorteile, die sich für Kunden ergeben, liegen ebenfalls auf der Hand. Denn bei einem neuen Subaru fallen keine Zusatzkosten für langjährige Garantieverträge an und durch den SAFE8-Schutz lässt sich der Fahrspaß lange Jahre ohne Kopfzerbrechen wegen möglicherweise anfallender Reparaturkosten genießen!

Garantiepaket und noch mehr Goodies beim Solterra

Das SAFE8-Paket ist natürlich auch bei dem ersten, vollelektrischen SUV von Subaru, dem Soleterra, inkludiert. Dabei ist der Solterra sowohl im Exterieur, als auch im Innenraum ein wegweisendes Design-Schmuckstück. Zwei leistungsstarke Elektromotoren an der Vorder- und Hinterachse, die gemeinsam 218 PS bzw. 160 kW leisten, lassen Fahrten bis zu 465 Kilometern lt. WLTP zu einem wahren Vergnügen geraten. Durch eine fein abgestimmte Regelung des Drehmoments wird der Allradantrieb zusätzlich optimiert und bringt die vollelektrische Leistung sicher auf die Straße. Selbstverständlich sind die Sicherheits-, Fahrerassistenz- und Infotainment-Systeme des Solterra „State oft he Art“.

Zusätzlich zu dem achtjährigen Garantiepaket bietet Subaru Österreich bei den „Solterra E-xperience Wochen“ bis zum 15. November einen Bonus von 3.000 Euro. Die Zulassung muss noch im Kalenderjahr 2023 erfolgen.*

Die Aktion „Dem Winter auf der Spur“ beschert ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, denn beim Kauf eines Solterra gibt es einen Satz Winterkompletträder im Wert von 2.000 Euro kostenlos dazu. Beim Kauf aller anderen Subaru-Modellen sind ein Satz Winterkompletträder im Wert von 1.500 Euro inkludiert.**

Information Mehr zu den Angeboten und Modellen von Subaru unter: subaru.at

*Alle Boni sind unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Richtboni inkl. MwSt. und werden vom Listenpreis abgezogen. Aktion gültig von 18.09. – 15.11.2023 beim Kauf eines Subaru Solterra Modelljahr 2023. Die Zulassung muss im Kalenderjahr 2023 erfolgen. Nur solange der Vorrat reicht.

**Alle Preise sind unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Richtpreise inkl. MwSt. Aktion gültig bei Zulassung bis 19.12.2023.