Russland beschränkt Export von Benzin und Diesel

Die Regierung begründet die Maßnahme mit Treibstoffmangel im eigenen Land. Details, etwa zur Dauer der Beschränkung, wurden nicht genannt.

Russland beschränkt vorübergehend die Ausfuhr von Benzin und Diesel, um den Inlandsmarkt zu stabilisieren. „Vorübergehende Beschränkungen werden dazu beitragen, den Kraftstoffmarkt zu sättigen, was wiederum die Preise für Verbraucher senken wird“, teilte die Regierung am Donnerstag in Moskau mit. Details zu den Maßnahmen nannte sie nicht.

Das Energieministerium teilte darüber hinaus mit, es würden unerlaubte, sogenannte graue, Exporte von Kraftstoffen unterbunden. In den vergangenen Monaten kam es in Russland zu Engpässen bei Benzin und Diesel. Die Preise im Großhandel schossen in die Höhe, obwohl die Einzelhandelspreise im Zusammenhang mit der Inflation gedeckelt sind. Händlern zufolge ist der russische Kraftstoffmarkt unter anderem durch Wartungsarbeiten in Ölraffinerien, Engpässe bei der Eisenbahn und die Schwäche des Rubels beeinträchtigt. (APA)