Wie wird man veganer oder vegetarischer Koch?

Vorlesen Hauptbild • Erst seit sie sich vegan ernährt, hat die 20-jährige Sophie Machreich ihre Liebe zum Kochen entdeckt. • Christine Pichler

Im Frühjahr wurde viel diskutiert über die fleischlose Kochlehre. In den pflanzenbasierten Küchen von Tian, Tisch und Hollerei werden Köche indessen über Umwege ausgebildet.

„Es ist extrem arg, wie viel Umami man aus einer einfachen Tomate rausholen kann“, sagt Sophie Machreich mit unverhohlener Begeisterung. Seit zwei Monaten arbeitet sie im Tian Bistro am Spittelberg. In der gehobenen vegetarischen Küche des Lokals macht sie sich langsam vertraut mit Techniken des Einlegens und Fermentierens, aber auch mit so Grundlegendem wie dem Abschmecken. „Ich habe zu Hause schon in der Küche ausgeholfen, konnte das Ergebnis aber selten geschmacklich überprüfen“, sagt die 20-Jährige, denn sie isst keine tierischen Produkte.