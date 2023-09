Nicht vom Fach, trotzdem geeignet

Wer an Volks- und Mittelschulen oder AHS fachfremd unterrichtet, braucht richtige Unterstützungsangebote.

Das aktuelle Schuljahr bringt neue Lehrpläne für die Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen. Trotz der gewünschten Verbesserungen und Veränderungen bleiben einige Herausforderungen bestehen. Aktuell erreicht die Pensionierungswelle bei Lehrerinnen und Lehrern ihren Höhepunkt. In diesem Zusammenhang wird gerne auch fachfremdes Personal als ein Mittel gegen den Lehrendenmangel genannt. Konkret ist hiermit gemeint, dass Menschen Fächer unterrichten, die sie nicht auf Lehramt studiert haben.

Das fachfremde Unterrichten hat an österreichischen Mittelschulen schon lange Tradition – da diese oftmals nicht genügend Lehrstunden benötigen, um für jedes Fach eine geprüfte Lehrkraft Vollzeit anstellen zu können. Aber auch an AHS, wo bis jetzt fast ausschließlich geprüfte Lehrkräfte unterrichteten, zeichnet sich nun eine steigende Tendenz ab. Es gibt bislang keine belastbaren Zahlen. Schätzungen gehen aber davon aus, dass 50% der Lehrkräfte an Mittelschulen Fächer unterrichten, die sie nicht studiert haben. Dies deckt sich mit den Beobachtungen, die wir als Stiftung für Wirtschaftsbildung in unserer Arbeit gemeinsam mit den Schulen machen: 75 Prozent der Mittelschulen in unserem Schulpiloten gaben im Schuljahr 2022/23 an, dass bei ihnen am Standort das Fach Geografie und Wirtschaftskunde fachfremd unterrichtet wurde. Zum Vergleich: Bei unseren AHS-Pilotschulen waren es 0 Prozent.

Fachfremd zu unterrichten, stellt viele Lehrende vor zahlreiche Herausforderungen. Regelmäßig berichten uns fachfremde Lehrerinnen und Lehrer, dass sie sich mit dem fremden Fach überfordert und auch alleingelassen fühlen – was sich unmittelbar auf die Unterrichtsqualität auswirken kann: Der Unterricht fokussiert sich stärker auf das Auswendiglernen von Inhalten anstelle der Kernkompetenzen Reflexion und Problemlösung. Aus Angst, etwas falsch zu machen, werden komplexe Fragestellungen vermieden, und zum Teil sehen wir auch, dass die Motivation des Lehrpersonals verloren geht.

Gleichzeitig freuen wir uns, auch einige Positivbeispiele erleben zu dürfen, wo Lehrkräfte die Chance ergreifen, die eine fachfremder Sichtweise ebenfalls bietet: Oft bringen sie Erfahrungen aus der Praxis mit. Da sie mehrere Fächer in einer Klasse unterrichten, verbringen sie mehr Zeit mit den Schülerinnen und Schülern, was zu einer engeren Beziehung führen und sich wiederum positiv auf den Lernerfolg auswirken kann. Zudem fällt es ihnen leichter, fächervernetzten Unterricht zu fördern, z. B. in Form von Projektarbeiten in zwei oder mehr Fächern.

Zeitgemäße Unterstützung

Doch um diese Chancen wahrnehmen zu können, braucht es Unterstützungsangebote für fachfremde Lehrerinnen und Lehrer: Ein umfangreiches und hochqualitatives Fort- und Weiterbildungsangebot, regelmäßige Hospitations- und Reflexionsmöglichkeiten sowie Coaching- und Supervisionsangebote.

Auch wir leisten mit der Stiftung für Wirtschaftsbildung dazu einen wesentlichen Beitrag. Das neueste Angebot, um Lehrkräfte beim Unterrichten einer lebensweltbezogenen Wirtschaftsbildung zu unterstützen, ist etwa der Crashkurs „Geografie und wirtschaftliche Bildung fachfremd unterrichten“.

Solange fachfremde Lehrerinnen und Lehrer zum Einsatz kommen, muss sichergestellt werden, dass sie diesen Unterricht kompetent, innovativ und mit Freude gestalten können. Dazu gehören zeitgemäße, zielgruppengerechte Unterstützungsangebote.

Matthias Reisinger (*1984) ist seit 2021 Geschäftsführender Vorstand der Stiftung für Wirtschaftsbildung. Zuvor war er bei der Austria Wirtschaftsservice GmbH tätig.

