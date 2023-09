Ausgebootet: Plakolms Paarlauf mit Polaschek

Nachdem sich die Grünen am Mittwoch weigerten, das Kinderschutzpaket mit Plakolm zu präsentierten, lud sie am Donnerstag mit Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in den Burggarten, um das Schulkapitel zu erläutern.

Kein großer Medienrummel im Bundeskanzleramt, kein inszenierter „Schulterschluss“, kein „gemeinsamer Kraftakt“: Das Setting, in dem die Regierung das Kinderschutzpaket am Mittwoch präsentierte, überraschte angesichts seiner Schlichtheit: Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) und Alma Zadić (Grüne) gaben dazu nur dem ORF am Rande der Plenarsitzung ein Interview im Foyer vor dem Plenarsaal, das ohnedies nur von jenen bemerkt wurde, die zufällig daran vorbeigingen. Im Jänner, kurz nach Aufkommen der Causa Teichtmeister, hatten Raab und Zadić noch gemeinsam mit Innenminister Gerhard Karner, Jugendsstaatssekretärin Claudia Plakolm (beide ÖVP) und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) das Paket angekündigt.