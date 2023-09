Drucken

Vorlesen Hauptbild • Großbritannines konservativer Premierminister, Rishi Sunak, weicht die Klimaziele auf. • AFP

Premier Sunak will den Umstieg auf Wärmepumpen und Elektroautos verzögern. Die Ankündigung sorgt für Verwirrung und Jubel.

London. Knapp ein Jahr nach seinem Antritt als Premierminister hat Rishi Sunak seine bisher größte Kehrtwende vollzogen. Er kündigte an, wichtige Teile der britischen Klimastrategie aufzuweichen. Er wolle das „Net Zero“-Ziel auf „pragmatische, verhältnismäßige und realistische“ Weise erreichen – und zwar so, dass „arbeitenden Leuten die Last von den Schultern genommen wird“.