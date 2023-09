Das eine ist die Notwendigkeit, das andere die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung: Just diese drei Projekte sind in der Koalition heftig umstritten. Das EWG passierte im Vorjahr den Ministerrat, es fehlt aber die Zweidrittelmehrheit, jetzt will die ÖVP auch noch neu verhandeln. Die Einigung auf neue Raumordnungsregeln platzte heuer. Und in der ÖVP sagen nicht wenige, dass es schlichtweg kein Klimaschutzgesetz geben wird – obwohl vor zwei Jahren ein Entwurf vorlag. Wird das noch was?