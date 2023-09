Italien droht Österreich mit Transit-Klage beim EuGH

Schon 2017 veranstaltete Österreich am Brenner (hier an der Mautstelle Schönberg) Grenzkontrollen.

Schon 2017 veranstaltete Österreich am Brenner (hier an der Mautstelle Schönberg) Grenzkontrollen. Jakob Gruber

Verkehrsminister Salvini will die Tiroler Lkw-Fahrverbote beim EuGH bekämpfen. Die EU-Kommission sieht zusehends hilflos zu.

Der Brenner trennt Österreich von Italien: geografisch und politisch. Am Mittwoch kündigte der italienische Vizepremierminister und Verkehrsminister, Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Lega, wegen der Lkw-Fahrbeschränkungen in Tirol eine Klage gegen Österreich vor dem Gerichtshof der EU (EuGH) an. „An diesem Punkt angelangt, vertrauen wir der Gerechtigkeit des EU-Gerichtshofs. Unsere Regierung wird dieser Schande ein Ende setzen“, sagte Salvini bei einer Fragestunde im Parlament. Er kritisierte zudem die Europäische Kommission scharf und warf ihr „vier Jahre Untätigkeit“ vor.