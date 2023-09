Elvis würde auch lieber Kastanien sammeln

Im Laub laufen zu gehen scheitert an der Schönheit neugeborener Kastanien.

In dem kleinen Lokal im 7. Bezirk gibt es griechische Hausmannskost, also weder Souvlaki noch Goldbrasse, sondern Schmorgemüse, Fisolen in einer knoblauchigen Tomatensauce oder die wunderbarste (und aufwendigste) Art, Melanzani zuzubereiten, Papoutsakia. Schmurgeliger geht es kaum.

Bei den letzten beiden Besuchen tönte hier Elvis Presley aus der Box, allein das schon eine eigenwillige Kombination: diese mächtige Stimme, die früher die Lautsprecher sichtbar vibrieren ließ, aus der kalten Bluetooth-Hülle. Zufall, dachte ich, aber auch diesmal ist wieder Elvis zu hören, „Memories“, das Lied, das für seine Comeback-Fernsehshow 1968 geschrieben wurde und nicht mit Sentimentalität spart.

Vor mir die Melanzani, draußen ein Gast mit einem Mittagsbier, im Raum die Erinnerungen, von denen Elvis singt, dass sie wie goldene Herbstblätter auf den Boden fallen, nichts passt hier zusammen, aber es ist magisch. „Hören Sie immer Elvis?“, frage ich die Chefin, und sie sagt „Ja“, mit einer Selbstverständlichkeit, als ob es dazu keine Alternative gibt. Jeden Tag dieses viele Gemüse auf die Backbleche schlichten und seine Stimme dabei hören.

„Memories“ inspiriert zu einer Laufrunde in den Prater, lang nicht mehr hier gewesen. Es weht ein kräftiger, warmer Wind, die Kastanien stürzen sich von den Ästen, sie schlagen vor mir, neben mir ein. Es gibt diese Warnung vor herabfallenden Ästen, aber so ein Kastanienbeschuss ist auch nicht zu verachten. Nicht stehenbleiben, keine Kastanie aus der aufgeplatzten Hülle quetschen, sonst ist es um dich geschehen. Nach zwei Kilometern passiert der Sündenfall. Es war eine besonders schöne, glänzende, makellose neugeborene Kastanie. Danach ist es wie eine Sucht. Man kann nicht mehr aufhören, muss stehenbleiben, sich bücken, sammeln, horten. Elvis würde das verstehen.

E-Mails an: friederike.leibl-buerger@diepresse.com