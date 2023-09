Warum der Preis für Diesel jetzt wieder steigt

Die Lage auf dem Markt für Gasöl ist angespannt. Die USA sind nicht unschuldig daran. Auch Russland hat etwas damit zu tun.

Wien. Die Preise für Rohöl sind in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Seit Ende Juni um rund 25 Prozent. Im Windschatten dessen hat sich auch Gasöl verteuert. Mit 30 Dollar je Barrel wird derzeit beinahe das Niveau von kurz nach Ausbruch des Ukraine-Krieges erreicht. Doch welche Relevanz hat das? Keine so kleine. Denn Gasöl ist ein Vorprodukt von Diesel und damit ganz entscheidend für dessen Preis. Aber warum ist der Markt derzeit so angespannt?