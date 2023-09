Renault Scénic: Elektro-Van im Kleid eines SUV

Will als Familienfahrzeug verstanden werden: neuer Renault Scénic.

Will als Familienfahrzeug verstanden werden: neuer Renault Scénic. Werk

Oder umgekehrt? SUV-Look und Van-Tugenden sollen den nun rein elektrischen Scénic jedenfalls an frühere Erfolge anschließen lassen. Geboten werden viel Platz und E-Technik auf Höhe der Zeit.

Der Scénic war als einer der ersten Minivans eine richtige Cashcow für Renault. Seit 1996 wurden mehr als 5,3 Mio. des praktischen Autos verkauft. Doch die Zeit der Vans ist einstweilen vorbei, das autofahrende Volk dürstet nach SUVs. Praktisch sollen sie aber immer noch sein, und so hat Renault mit dem neuen Scénic E-Tech Electric einen Crossover entwickelt, der beides können soll. Mit einer Länge von knapp viereinhalb Meter ist der Wagen gut 25 cm kürzer und etwas niedriger als der große Bruder Espace, aber man bemühte sich um ein Optimum an Innenraum.

Bewährter Kniff

Den Kniff wendete Renault schon beim legendären R4 an: das Rücken der Räder so weit wie möglich an die Ränder der Plattform; ergibt einen langen Radstand. Der sorgt im neuen Scénic für fast opulente Platzverhältnisse vorn wie hinten sowie für ein stattliches Kofferraumvolumen (575 Liter), das durch Umlegen der Rückbank auf 1670 Liter erweiterbar ist.

Das optionale „Solarbay“-Panoramaglasdach lässt sich mittels elektrisch gesteuerter Flüssigkristalltechnik verdunkeln. Dies erfordert kein Sonnenschutzrollo und erhöht damit die Kopffreiheit vor allem auf den hinteren Plätzen. Die Sitzprobe konnte überzeugen. Auch, weil man sich bei der Gestaltung des Innenraums auf die Tugenden des französischen Autobaus besonnen hat und Wohnzimmeratmosphäre verbreitet. Gemüt­liches Gestühl, ein von zwei großen Bildschirmen dominiertes Armaturenbrett und Armlehnen hinten für zwei Tablets sind nur einige Goodies, die der Scénic seinen Passagieren bietet, dazu gibt es viele Ablagemöglichkeiten mit insgesamt fast 40 Liter Inhalt und etliche Ladebuchsen.

Außen zeigt der Scenic die neue Designsprache der Marke, eine Mischung aus Limousine und SUV. Markant der Kühlergrill mit dem typischen Rhombus, umgeben von kleinen Rauten. Die Seitenansicht und das Heck sollen die Familienzugehörigkeit zum großen Espace zeigen, dominant die (optional) 20-zölligen Räder.

Auf technischer Seite gibt es einige Neuerungen. Der Scénic wird mit 60- oder 78-kWh-Akku, somit 420 respektive 620 Kilometer Reichweite nach WLTP erhältlich sein. Die Stromspeicher liefert LG Chem aus Südkorea, sie sind flach und sollen eine höhere Energiedichte als die Akkus des Mégane E-Tech liefern. Zudem bestehen sie aus zwölf Modulen, die einzeln ausbau- und reparierbar sind – ein Bonus für den Wiederverkaufswert. Auch die fremderregten E-Motoren mit 125 kW/170 PS und 280 Nm Drehmoment oder 160 kW/220 PS und 300 Nm benötigen keine seltenen Erden. Geladen wird mit 22 kW oder am Schnelllader mit maximal 150 kW, über Google Maps werden die Akkus bei Annäherung an die Ladestation vortemperiert, um die Ladezeit zu verkürzen. Recycling nicht nur der Akkus ist ein Thema, fast 90 Prozent des gesamten Fahrzeugs, das laut Renault zu einem Viertel aus recycelten Materialien besteht, können in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Ziel ist ein geschlossener Kreislauf der Rohstoffgewinnung bis 2027.

Marktstart des elektrischen Scénic ist das Frühjahr 2024, Preise sind noch nicht bekannt.