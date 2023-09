Schwerere Fahrzeuge (im Bild eine Aufnahme aus Amsterdam) würden in der EU in eine eigene Führerscheinkategorie fallen, wenn es nach der EU-Abgeordneten Karima Delli geht.

Schwerere Fahrzeuge (im Bild eine Aufnahme aus Amsterdam) würden in der EU in eine eigene Führerscheinkategorie fallen, wenn es nach der EU-Abgeordneten Karima Delli geht. Robin van Lonkhuijsen

Die Berichterstatterin im EU-Parlament legt einen umstrittenen Vorschlag zur Reform des Führerscheins vor. Wer einen SUV lenken möchte, würde eine eigene Führerscheinklasse brauchen. Klimaministerin Gewessler glaubt nicht, dass diese „teils eigenartigen Vorschläge“ im Gesetz auftauchen werden.

Die EU-Kommission hatte ihren Vorschlag zu einer Reform und Vereinheitlichung der Führerschein-Regelungen bereits im März präsentiert. Die Berichterstatterin hat Anfang der Woche im zuständigen Ausschuss des EU-Parlaments ihre Vorschläge vorgelegt und damit bei heimischen Politikern und Seniorenvertretern erneut für Verärgerung gesorgt. Vor allem die darin vorgesehene Befristung für Ältere steht in der Kritik. Doch auch ein weiterer Vorschlag würde das bestehende System in Österreich deutlich verändern. Wer ein Fahrzeug ab einem Gewicht von über 1,8 Tonnen lenken möchte, müsste dem Vorschlag der EU-Parlamentsabgeordneten zufolge einen Zusatzführerschein besitzen – genannt „B+“. Ein Gewicht, das SUVs (Sport Utility Vehicles) meistens locker auf die Wage bringen. Hierzulande darf man mit dem Führerschein der Kategorie B Fahrzeuge mit bis zu 3,5 Tonnen höchstzulässiger Gesamtmasse durch die Straßen lenken.

Die zuständige Verhandlungsführerin, Karima Delli vom Verkehrsausschuss, fordert diese neue Führerscheinklasse für „Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge der Klasse N1 mit einem Gewicht von mehr als 1800 kg“. Auch ein Tempolimit von 130 km/h für diese schwereren Fahrzeuge steht auf der Forderungsliste der französischen Abgeordneten. Für die Leichtgewicht-Klasse B soll generell ein Limit von 110 km/h gelten. Der reguläre B-Führerschein könne als eine Art Anfängerführerschein gesehen werden. B+ könne dann nach zwei Jahren Probezeit und ab 21 Jahren erworben werden, heißt es in dem Vorschlag.

Gewessler: „Regelungen praxisfern und nicht vernünftig“

Österreichs zuständige Klimaministerin, Leonore Gewessler (Grüne), hält von den diskutierten Vorschlägen wenig, wie das Ministerium in einem Statement gegenüber der „Presse“ festhält. „Diese Regelungen sind praxisfern und nicht vernünftig. Wir haben in Österreich zum Beispiel ein gut funktionierendes System des L17-Führerscheins. Das werden wir auch beibehalten.“ Gewessler gehe nicht davon aus, „dass sich diese teils eigenartigen Vorschläge dann auch im Gesetz wiederfinden. Sondern ich bin überzeugt, dass wir bestehende und funktionierende Regelungen fortführen werden. Und so vernünftig die Verkehrssicherheit verbessern.“

Tatsächlich handelt es sich bei dem Ausschuss-Bericht lediglich um einen Vorschlag, der noch einen weiten legistischen Weg vor sich hat. Er muss erst noch den entsprechenden Transportausschuss passieren, im Plenum des EU-Parlaments wird noch abgestimmt und dann mit den EU-Ländern verhandelt.

SUVs „mit größerer Wahrscheinlichkeit in Zusammenstöße verwickelt“

Die EU hat sich das Ziel gesetzt, die Zahl der Verkehrstoten bis zum Jahr 2050 auf null zu senken. Berichterstatterin Delli argumentiert die neue Führerscheinklasse und das Tempolimit in ihrem Bericht damit, dass SUVs mehr Platz brauchen und weniger energieeffizient seien. Im Hinblick auf die Straßenverkehrssicherheit seien SUVs „mit größerer Wahrscheinlichkeit in Zusammenstöße verwickelt, die weitaus schwerwiegendere Folgen haben. Der Führerschein der Klasse B ist gemäß seiner ursprünglichen Gestaltung nicht umfassend für die schwersten Personenkraftwagen geeignet.“

Die Pläne, die Führerscheinklasse B künftig nach Gewicht zu unterteilen oder auch geringere Tempolimits „durch die Hintertür“ einzuführen, sind laut dem österreichischen Autofahrerklub ÖAMTC praxisfern. Aus Deutschland gibt es ebenso Ablehnung für die Vorschläge. Das deutsche Verkehrsministerium fordert, dass der Führerschein B künftig sogar für bis zu 4,25 Tonnen gelten solle, da Kraftfahrzeuge wegen des vermehrt eingesetzten elektrischen Antriebs immer schwerer würden. „Eine gesonderte Fahrerlaubnisklasse für besonders schwere Personenkraftwagen (SUVs) wäre unverhältnismäßig“, heißt es in einem online veröffentlichten Statement.

Auch Befristung für Ältere steht zur Debatte

Auch bei den Regelungen zum Alter von Führerscheinbesitzern verschärfte die französische Abgeordnete Delli den Vorschlag der EU-Kommission. Dieser hatte vorgesehen, dass Menschen über 70 Jahren mindestens alle fünf Jahre entweder eine Selbsteinschätzung zur Fahrtauglichkeit ausfüllen oder eine ärztliche Untersuchung absolvieren sollen. Die Berichterstatterin hat nun vor, den Führerschein nach einer ärztlichen Untersuchung bei Menschen über 60 nur um sieben Jahre zu verlängern, über 70 nur um fünf Jahre und bei Menschen über 80 nur um zwei Jahre.

Während solche Regeln in einigen EU-Staaten bereits länger gang und gäbe sind, stoßen sie in Österreich auf große Ablehnung. „Ich halte wenig von diesen Ideen, die hier im EU-Parlament diskutiert werden. Diese Regelungen sind praxisfern und nicht vernünftig“, sagte Verkehrsministerin Gewessler. „Es gibt den Vorschlag der Kommission, gegen den wir uns sehr, sehr deutlich ausgesprochen haben“, meinte sie dazu am Montag am Rande eines Medientermins. Neben Österreich hätten sich auch andere Mitgliedstaaten dagegen ausgesprochen, den Führerschein im Alter zu begrenzen, erklärte die Ministerin.

Die Pensionistenvertreter und Autofahrerklubs halten ebenfalls nicht viel von dem Vorschlag. Gegen automatische Fahrtauglichkeitschecks, wie sie sowohl die Kommission als auch die Berichterstatterin vorschlagen, ist auch SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried: „Besser sind die österreichischen Regeln: Demnach gibt es dann eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit, wenn es einen konkreten Anlass gibt.“ Differenzierter drückt sich sein Parteikollege und SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder aus. Er kritisiert zwar ebenso die automatischen Nachprüfungen ab einem gewissen Alter als „nicht zielführend und diskriminierend“, auch „altersbezogene gestaffelte Geschwindigkeitsbegrenzungen“ seien „völlig sinnlos“. Schieder begrüßt aber das Ziel des Kommissionsvorschlags, die Zahl der Verkehrstoten drastisch zu reduzieren. Zu den positiven Maßnahmen zählt der EU-Abgeordnete einen „europaweiten digitalen Führerschein“ und einen vorgesehenen „Führerscheinentzug für Raserinnen und Raser sowie Alko-Lenkerinnen und Alko-Lenker“. (klepa/Ag.)

>> Zum 122-seitigen PDF-Bericht des EU-Parlamentsausschusses