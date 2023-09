Wer kann den Armeniern noch helfen?

Journalisten warten vor dem Gebäude in Nagorno-Karabach, wo am 21. September 2023 Gespräche zwischen Vertretern von Aserbaidschan und Armenien stattfanden.

Expedition Europa: Ich traf Armine Martirosjan, die Anfang September Aufsehen erregte, weil sie Russland als „Armenien feindlich gesinntes Land“ bezeichnet hatte. Jetzt hofft sie auf Frankreich.

Noch am Wochenende sprach ich in Jerewan mit einer Gegnerin der Orien­tierung Armeniens hin zu seiner traditionellen Schutzmacht Russ­land sowie mit einem prorussischen Intellektuellen. Parallel dazu wur­de unter ­„genauer Beobachtung“ des Kremls in Armenien ein Mili­tär­ma­nö­ver mit 85 amerikanischen und 175 armenischen Uni­for­mierten durch­geführt, am Dienstag um 13 Uhr brach Aserbaidschan den drit­ten Krieg um die abtrünnige Armenier-Republik Berg-Ka­ra­bach los, und bereits am Mittwoch um 13 Uhr versprach Karabach das Nie­der­le­gen seiner Waffen.