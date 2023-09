Schulbücher: Ein Tier ist keine „Milchfabrik“

Heimische Biologiebücher prägen die Mensch-Tier-Beziehung. Ulrike Schmid von der Uni Innsbruck analysiert Sprache und Bilder der Schulbücher für Zehn- bis 14-Jährige.

„Das Tier hat einen Stummelschwanz und ein verkümmertes Becken.“ Solche Beschreibungen finden sich in Schulbüchern, die Ulrike Schmid aus der Arbeitsgruppe Human-Animal-Studies an der Uni Innsbruck analysiert hat. „Warum sind Tiere so defizitär beschrieben? Was wäre denn ein perfektes Becken?“, sprudelt es aus der Forscherin heraus.