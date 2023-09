Mehrheit der Österreicher für Grenzkontrollen

Einer aktuellen Umfrage zufolge sind 64 Prozent positiv gegenüber Grenzkontrollen in Österreich eingestellt - am größten ist der Anteil unter FPÖ-Wählern.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zieht außerordentliche Kontrollen an den Grenzen zum Schengen-Partner Italien in Betracht. In Reaktion auf die Verhängung des Ausnahmezustands auf Lampedusa wurde vergangene Woche die Schleierfahndung im Grenzraum zu Italien verstärkt. Die Mehrheit der Österreicher dürfte das begrüßen, zeigt eine aktuelle Hajek-Umfrage für ATV.

Demnach sind 64 Prozent positiv gegenüber Grenzkontrollen in Österreich eingestellt - bei den FPÖ-Wählern sind es 81 Prozent, bei jenen der ÖVP 76 Prozent und in der SPÖ-Wählerschaft 62 Prozent. Die Gruppe der Gegner von Kontrollen ist bei den SPÖ-Anhängern mit 30 Prozent, im Vergleich mit der blauen (17 Prozent) und schwarzen (21 Prozent) Wählergruppe am größten.

„Der Gedanke des freien Europas wurde 2015 zerstört. Mittlerweile wachsen Menschen heran, für die Grenzkontrollen wieder ganz normal sind und je länger dieser Zustand anhält, desto mehr werden sich auch jene daran gewöhnen, die noch ein Europa mit dem eisernen Vorhang kannten“, sagt Meinungsforscher Peter Hajek zu den Ergebnissen. (Red.)