Wer kennt die Zipser? Über meine Großeltern und die Bukowina

Die Zipser hatten eine lange Reise hinter sich, bis ein Teil von ihnen im August 1948 im steirischen Turnau landete. Sie begann vor 800 Jahren, als der ungarische König Gèza II. begonnen hatte, deutsche Siedler in sein Reich zu holen.

Ein wenig merkwürdig war es schon. Die längste Zeit wusste ich nicht, wer ich war. Und erst recht nicht, warum. Wir waren Zipser, sprachen Zipserisch und kamen aus Rumänien. Bloß gab es, sagte zumindest der Schulatlas, in ganz Rumänien keine Zips. Genau genommen kamen wir aus dem südlichsten Teil der Bukowina, der heute im nördlichsten Teil Rumäniens liegt. Wenn man in meinem Elternhaus „daham“ sagte, meinte man Jakobeny, ein lang gestrecktes Karpatendorf an den Ufern der Goldenen Bistritz. Dort sei es „scheen“ gewesen, sagten die Alten, „sehr scheen“ sogar. Aber dann, 1940, habe der Hitler sie da „rausgenommen“. Acht Jahre später fand sich ein Teil der Zipser in einer obersteirischen Gemeinde wieder. Es ist nun exakt 75 Jahre her, dass sich meine Sippe am Fuße des Hochschwab, in einem Dorf namens Turnau, niederließ. Wenn die Großeltern von Lemberg, von Kimpolung, Vatra Dornei oder von Czernowitz sprachen, kamen Heimatgefühle auf. Nach Kapfenberg oder Bruck an der Mur fuhr man nur, wenn man musste. Das Nahe war fern. Und die Ferne nah. Was das alles mit der Zips zu tun haben sollte, das wusste kein Mensch. „Es muss ja wohl irgendwo ein Zipserland gewesen sein“, sagte eine der alten Frauen, mit denen ich sprach. Sie trug Kopftuch und die unvermeidliche Haushaltsschürze.

Die Zips ist keine Landschaft