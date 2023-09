Frauen in der Technik: Noch immer fehlen Role Models

Die TU Wien entwickelt nun Maßnahmen, die es Müttern und Vätern leichter machen.

Es wird zwar besser, aber gut ist es noch lang nicht: die Situation von Frauen an Unis. Besonders in technischen Zweigen ist der Weg für Frauen steinig. Die TU Wien nimmt sich des Problems schon länger an. Bereits 2019 initiierte die Fakultät für Chemie mit dem Vizerektorat für Personal und Gender eine Studie zur Frage: Warum schlägt sich die Anzahl der Frauen im Studium nicht auf die Zahl der Frauen in Spitzenpositionen nieder? Aus den Ergebnissen wurden Rahmenbedingungen abgeleitet, um keine Talente (aller Geschlechter) zu verlieren.

Ein Fakt ist, dass 43 Prozent der Mütter in den vier bis sieben Jahren nach der Geburt des ersten Kindes ihren Beruf in Mint-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) verlassen. Bei Vätern sind das nur 23 Prozent. Es fehlen Role Models, die eine Vereinbarkeit von Forschung und Familie vorleben.

Unterstützung anbieten

Jetzt hat das Team mit dem FemChem-Frauennetzwerk der TU Wien neuerdings nachgefragt, was man besser machen kann. Die Studie „PARENT“ (PArents in REsearch aNd Technology) bezog Forschende mit und ohne eigene Kinder ein. Der Bericht ist auf femchem.chemie.tuwien.ac.at veröffentlicht.

Während Männer in Elternkarenz beglückwünscht werden, gelten Abwesenheiten bei Frauen weiterhin als selbstverständlich. Die Betreuung von kleinen Kindern lässt sich aber schwer mit den Leistungsansprüchen der Wissenschaft verbinden.

Die Studie empfiehlt, wie man (werdende) Eltern unterstützt: So sollten zusätzliche Labormitarbeiter die angefangenen Arbeiten während der Karenz- oder Teilzeit ihrer Kollegen weiterführen. Außerdem sollten Gruppenleiter besser informiert sein, wie man junge Eltern an der Uni halten kann. Auch die Idee eines Pregnancy-Labors wird unterbreitet als Möglichkeit, um während der Schwangerschaft und Stillzeit wissenschaftliche Ergebnisse zu erzielen.