Der Wahlkampf hat begonnen

Egal, wann genau Österreich wählt, ob im Frühjahr oder Herbst 2024: Die Spielaufstellung der Parteien ist längst fix.

Einige wichtige Entscheidungen sind natürlich noch offen, z. B. die Rolle von Othmar Karas im EU-Wahlkampf, und in welcher Konstellation die KPÖ und Marco Pogos Bierpartei antreten. Doch die Spielaufstellung der bisher im Parlament vertretenen Parteien ist seit dem SPÖ-Parteitag in groben Zügen klar. Sie bringen sich, gleich wann der Wahltag tatsächlich stattfinden wird, schon strategisch in Position.

Die Volkspartei muss darum kämpfen, nicht in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. In der politmedialen Blase macht die Runde, Karl Nehammer müsse einen Zweikampf mit Herbert Kickl inszenieren, um nicht in einem Zweikampf zwischen Kickl und Andreas Babler unterzugehen. Das geht aber nur gut, solang die Umfragen die ÖVP gleichauf mit der SPÖ zeigen. Geht der Trend nach unten, dann verliert die Botschaft, die einzige Alternative zu Kickl zu sein, Glaubwürdigkeit. Inhaltlich hat die ÖVP mit ihrer Ansage zur Kinderbetreuung jedenfalls erkannt, dass die Swing Voter, die die Wahl entscheiden, vor allem Frauen mittleren Alters sind.

Auch die SPÖ startet von einem schwachen zweiten Platz aus ins Wahljahr. Allerdings hat sie das glaubwürdigere Argument, der FPÖ den ersten Platz streitig zu machen. Dazu muss aber noch einiges passieren. Babler bräuchte eigentlich gute fünf Jahre, um den heruntergekommenen Apparat auf Vordermann zu bringen. Wenn er Glück hat, bekommt er eines. Das Potenzial liegt auf der Straße: KPÖ plus und Bierpartei haben gemeinsam zumindest jene 10 Prozent, die Bablers SPÖ bräuchte, um die FPÖ einzuholen. Deren Wählerinnen und Wähler muss er überzeugen, dass eine Stimme an die linken Protestparteien eine weggeworfene Stimme ist. Das Problem dabei: Diese Wählerinnengruppen und deren Wahlmotive sind weniger homogen, als man denkt.

Die Grünen leiden, wie Juniorpartner oft, an der Regierungsbeteiligung, aber laut derzeitigen Umfragen weniger dramatisch, als man meinen könnte. Es scheint, die Grünen hätten verstanden, dass ihre Wählerinnenschaft ein Kernthema hat, nämlich Klimapolitik, und andere Themen bei der Wahlentscheidung wenig Rolle spielen. Offen ist noch, ob Werner Kogler selbst ins Rennen geht oder sich am Höhepunkt seiner politischen Karriere zurückzieht. Leonore Gewessler als Spitzenkandidatin wäre die Personifikation der thematischen Fokussierung.

Sollte das Ziel der Grünen eine Regierung ohne FPÖ oder ÖVP sein, muss ihre neue Rolle sein, jene enttäuschten ÖVP-Wähler abzuholen, denen Kickl zu sehr Hetzer und Babler zu sehr Proletarier ist.

Politik ohne Korruptionsfilz

Eine ähnliche Aufgabe haben die Neos, die es inhaltlich ein wenig leichter haben, sich von Bablers Themendominanz zu distanzieren. Das haben sie klugerweise beim Thema Vermögenssteuern gemacht (und das dann eventuell wieder ein wenig aufgeweicht, so ganz konnte man dem nicht folgen). Ihr Angebot an enttäuschte Kurz-Wähler muss sein, bürgerliche Politik ohne Korruptionsfilz zu machen – auch wenn das ohne neue Gesichter, die Meinl-Reisinger flankieren, nicht besonders viel Potenzial zu haben scheint.

Bleibt die FPÖ. Sie muss ihr Umfragehoch in Wählerstimmen verwandeln. Das klingt einfacher, als es ist. Vor allem, weil ihr Spitzenkandidat zu den unbeliebtesten Politikern des Landes zählt. Die Projektion von Kickl ist besser als die Wirklichkeit. Dementsprechend wird die FPÖ klug genug sein, den Kandidaten zu verstecken und öffentliche Auftritte höchstens umringt von eingefleischten Fans zu machen – wie schon die Absage des Puls4-Bürgerforums beweist.

Yussi Pick (*1982) ist Kampagnenberater in Wien. Studium der Germanistik, Geschichte und Politischen Kommunikation in Wien und den USA.

E-Mails an: debatte@diepresse.com