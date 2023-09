Es steht alles leer: Das Sterben eines Ortes

Erhielt 2019 für ihr Hörspiel „Höllenkinder“ den Prix Europa: Gabriele Kögl, geboren 1960 in Graz.

Ein Einkaufszentrum zerstört die Infrastruktur einer Kleinstadt: Von den Folgen des Turbokapitalismus, dem Aussterben von Ortskernen und dem Scheitern der Männer in der Provinz erzählt Gabriele Kögl in ihrem Roman „Brief vom Vater“.

Südsteiermark, Kleinstadt, Einkaufspark: Das sind die Koordinaten von Gabriele Kögls Roman „Brief vom Vater“. Die geübte Leserschaft denkt angesichts dieses Titels an Kafka, dessen „Brief an den Vater“ auch einschlägig zitiert wird, bevor sich im Akt des ersten Umblätterns der Vorhang dieses Textes hebt und den Blick öffnet auf einen hochdramatischen Einstieg: einen Selbstmord. Ein Beginn wie eine feste Hand an der Kehle.