Der Mediziner muss mehrere Jahre ins Gefängnis. Insgesamt geht es in dem Verfahren um etwa 400 Fälle von unrichtigem Ausstellen von Gesundheitszeugnissen.

Das Landgericht Bochum hat einen Arzt wegen etwa 180 falschen Corona-Impfbescheinigungen zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Wie ein Gerichtssprecher am Freitag in der nordrhein-westfälischen Stadt mitteilte, hatte der 67-Jährige nach Überzeugung der Kammer in seiner Arztpraxis in Recklinghausen in den Pandemie massenhaft Immunisierungen bescheinigt, die er gar nicht verabreicht hatte.

Insgesamt ging es in dem Verfahren demnach sogar um etwa 400 Fälle. Bereits im Juni wurde der Mann in einem ersten Teilurteil zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft wegen des unrichtigen Ausstellens von Gesundheitszeugnissen verurteilt. Am Donnerstag folgte dann das zweite Teilurteil, aus beiden Einzelstrafen muss nun noch eine Gesamtstrafe gebildet werden.

Ehefrau wegen Beihilfe verurteilt

Die mitangeklagte Ehefrau des Beschuldigten wurde am Donnerstag zudem wegen Beihilfe in etwa 390 Fällen zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Sie hatte laut Anklage als Sprechstundenhilfe in der Praxis ihres Manns gearbeitet und Abläufe rund um die angeblichen Impfungen organisiert.

Laut Anklage handelten die Angeklagten aus finanziellen Motiven und wollten sich eine zusätzliche Einnahmequelle verschaffen. Das Landgericht ordnete in seinem Urteil vom Donnerstag daher zugleich auch die Einziehung von etwa 4.700 Euro an, die der Mediziner durch die falschen Bescheinigungen verdient hatte.