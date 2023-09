Die lukrativen Grundstück-Deals der Wiener SPÖ-Politiker

Ernst Nevrivy ist einer der einflussreichsten Akteure in der SPÖ Wien. Derzeit hat der hemdsärmelige Politiker aber Ärger wegen eines umstrittenen Grundstück-Deals. Und nicht nur er.

Ernst Nevrivy ist das, was man unter einem Politiker vom alten Schlag versteht: Hemdsärmlig, bei (fast) jedem Volksfest dabei, bürgernah, oft in seinem Bezirk Donaustadt unterwegs – in der Wiener SPÖ ist er ein mächtiger Politiker. Derzeit kann der 55-Jährige seine politische Position nicht genießen, steht er wegen eines umstrittenen Grundstück-Deals doch im Kreuzfeuer der Kritik.