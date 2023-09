In einem Online-Video von Kanzler Karl Nehammer nennt die ÖVP den 26.9.2023 als bedeutendes Datum – was dort aber passieren soll, wird noch nicht verraten.

Es ist ein gerade einmal 28-sekündiges Video, verbreitet von Kanzler Karl Nehammer auf sozialen Netzwerken, gezeigt wird eine bekannte Szene aus dem Sommergespräch des ÖVP-Chefs. Nehammer nennt darin den früheren Kanzler Leopold Figl als Vorbild, und er leiht sich dessen Satz „Glaubt an dieses Österreich“. Nach der kurzen Sequenz wird ein Datum eingeblendet: 26.9.2023, also der Dienstag kommender Woche.

Mehr erfährt man im Video des Regierungschefs nicht. Was passiert also am 26. September? Auf Anfrage erklärt die ÖVP lediglich, dass der Kanzler an diesem Tag eine „Initiative“ präsentieren werde. Worum es dabei gehen wird, verrät die Kanzlerpartei vorerst noch nicht. Nur so viel: Eine Aufkündigung der Koalition sei es jedenfalls nicht, wird erklärt. (Red.)