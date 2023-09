Mikl-Leitner fordert Wiedereinführung der Investitionsprämie

Mit dem während der Pandemie erprobten Instrument „könnte ein neuer Mega-Investitionsschub am Standort ausgelöst werden“, sagt die niederösterreichische Landeshauptfrau.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat am Freitag eine Wiedereinführung der Investitionsprämie gefordert. Mit dem während der Pandemie erprobten Instrument „könnte ein neuer Mega-Investitionsschub am Standort ausgelöst werden“, sagte Mikl-Leitner laut Aussendung bei einer Veranstaltung in Tulln. Die neuen Schwerpunkte der Wirtschaftsstrategie des Landes liegen auf digitalem Wandel, Bioökonomie und Innovationen im Gesundheitsbereich.

Die größten Wachstumschancen liegen im Bereich der digitalen Innovationen und grünen Transformation, hieß es in der Aussendung. Der Strategieprozess solle von externen Experten - den „Wirtschafts-Weisen Niederösterreich“ - begleitet werden. Unter der Leitung von Christian Helmenstein vom Economica Institut für Wirtschaftsforschung sollen dabei Alexandra Mazak-Huemer vom Rat für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung, Sepp Hochreiter von der Johannes Kepler Universität Linz, Daniela Knieling von respACT - austrian business council for sustainable development, Martin Greimel vom Zentrum für Bioökonomie an der Boku Wien und Daniel Varro von der Universität für Weiterbildung Krems beratend zur Seite stehen. (APA)