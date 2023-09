Beunruhigendes am East River: Zeichen der Schwäche der UNO

Nach dieser wichtigen Generalversammlung die Frage: Wiederholt sich die Geschichte? Auch eine andere Friedensinstitution ist an Eigeninteressen gescheitert.

Es ist faszinierend, wie Vergangenes auf Gegenwärtiges zutrifft. Am Donnerstag deponierte Saudiarabiens Kronprinz, Mohammed bin Salman, die Forderung, sollte Iran eine Atombombe haben, „dann müssen wir auch eine bekommen“. Das erinnerte prompt an ein Spottlied in den USA aus den Sechzigerjahren mit dem Titel „Who is next?“. Nach Ägypten die „Bombe“ für Israel zur Selbstverteidigung damals. Nach Iran eine für Saudiarabien jetzt. Das war aber nicht das einzige Ereignis dieser Tage, das wie eine Rückkehr vergangener Entwicklungen anmutete.