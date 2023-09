Naturwein, begehrt wie Sneakers in Japan

So geht stilvolles Picknicken: Tanja Bradaric und Taro Ohmae kreierten für ihr Accessoirelabel Sagan Vienna eine Tasche, die Naturwein von Gut Oggau transportiert.

Auf den Geschmack des Naturweins, erzählt Taro Ohmae, sei er zum ersten Mal bei einem Lokalbesuch in Tokio gekommen. Und diese Vorliebe nahm er auch in seine Wiener Wahlheimat mit, wo, wie sich herausstellte, ohnehin ein gutes inländisches Angebot verfügbar war. „Mit unserem Label Sagan Vienna arbeiten wir oft mit lokalen Partnern zusammen, die für gutes Handwerk stehen“, sagt Ohmae. Er und Ko-Designerin Tanja Bradaric setzten etwa schon mit der Hornmanufaktur Petz und der Metallwerkstatt Auböck gemeinsame Projekte um, wurden vor Jahren für Taschen mit „Wiener Geflecht“-Elementen bekannt. So entstand also die Idee, diesmal in gastronomische Sphären auszuschweifen, Ohmae und Bradaric begaben sich auf die Suche nach einem möglichen Partner.