China gewinnt über Syriens Diktator Assad einen Zugang zum Mittelmeer

Chinas Staatschef Xi Jinping vereinbart eine neue „Partnerschaft“ mit dem Herrscher in Damaskus. Das ist Teil von Pekings Strategie, die Macht im Nahen Osten auszubauen.

Es ist bisweilen befremdlich, wem die Volksrepublik China den roten Teppich ausrollt: Seit Bashar al-Assad am Donnerstag in einer Air-China-Maschine in Hangzhou ­gelandet ist, werden der syrische Machthaber und seine First Lady, Asma, wie Superstars gefeiert. Sämtliche öffentlichen Programmpunkte, darunter der Besuch eines buddhistischen Tempels, finden unter dem Blitzlichtgewitter der euphorischen Staatsjournalisten und unter dem ständigen Applaus jubelnder Zuschauer statt.