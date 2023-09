Nur einmal Kindergeld für zwei Mütter

(c) BilderBox

Die Schattenseite des doppelten Mutterglücks: Es bedeutet nicht doppeltes Kindergeld. (c) BilderBox

Zwei miteinander in Partnerschaft lebende Frauen wurden fast gleichzeitig Mutter und anerkannten das Kind der jeweils anderen. Kindergeld forderten die Frauen aber getrennt voneinander ein. Das gehe nicht, sagt der Oberste Gerichtshof.

Während alleinstehende Frauen gesetzlich von der künstlichen Befruchtung ausgeschlossen sind, ist sie erlaubt, wenn eine Lebensgemeinschaft vorliegt. Ein lesbisches Paar machte gleich doppelt von dieser Möglichkeit Gebrauch. Und so wurde die eine Frau am 1. Oktober 2021 Mutter und ihre Lebensgefährtin am 22. November desselben Jahres.