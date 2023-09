Michael Sachs als gordischer Knoten der Postenblockade

Richter Michael Sachs will Chef der Wettbewerbsbehörde werden. Von der „Presse“ gesichtete Unterlagen legen nahe, dass die Republik zumindest einmal wegen eines Urteils von Sachs Entschädigung zahlte. Wie oft aber passiert so etwas?

Michael Sachs ist ein eher unscheinbarer Typ. Er treibt sich nicht allabendlich auf politischen Veranstaltungen herum, gilt auch nicht als überdurchschnittlich gut vernetzt in der aktuellen Spitzenpolitik. Der Jurist arbeitete in den 1990ern im Kabinett Wolfang Schüssels, als dieser Wirtschaftsminister war, Sachs war später Kabinettschef und mitunter Vize-Sektionschef. Nach mehr als zehn Jahren an der Spitze des Bundesvergabeamts wechselte Sachs – er ist Mitglied einer katholischen Verbindung (CV), sein Coleurname lautet „Reginald“ – ans Bundesverwaltungsgericht (BVwG) . Seit 2014 ist er dort Vizepräsident. Jene, die Sachs länger kennen, bezeichnen ihn als „ziemlich unauffällig“.