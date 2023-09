Erste Risse in der Ukraine-Allianz?

Der Streit um einen polnischen Waffenlieferstopp rückt Wackelkandidaten unter den Unterstützern der Ukraine in den Fokus.

Wien/Kiew. Als der Westen in die Rolle des ukrainischen Waffenhelfers schlüpfte, fragten sich viele Beobachter, wie lange es dauern würde, bevor die Verbündeten erste Ermüdungserscheinungen zeigen. Bevor die Unterstützung nachlässt. Aber lange Zeit zeigten sich keine großen Risse zwischen Kiew und seinen größten Helfern, bis diese Woche eine Meldung für Aufsehen sorgte, wonach just Polen, der selbst erklärte größte Ukraine-Unterstützer, Waffenlieferungen an die Ukraine stoppen oder beschränken will. Der Eklat wirft ein Schlaglicht auf die Ukraine-Allianz. Vor allem ein europäisches Land ist ein Wackelkandidat. Und ein anderes war nie richtig an Bord. Ein Überblick.

Slowakei

Ex-Premier Robert Fico will zurück an die Macht. Und der Linkspopulist macht auch mit der Ankündigung Wahlkampf, die Waffenhilfe an die Ukraine abzudrehen. Unter seiner Führung würde „keine einzige Patrone mehr“ an die Ukraine geschickt. Österreichs Nachbarland ist ein Sonderfall. Nirgendwo sonst klaffen die Ukraine-Politik der Regierung und die Grundstimmung in der Bevölkerung derart weit auseinander. Während die Slowakei bei der Militärhilfe immer wieder vorprescht, sogar Kampfjets geschickt hat und in ihren Werkstätten ramponierte Waffen aus der Ukraine zusammenschraubt, ist die Militärhilfe in der Bevölkerung besonders unpopulär. Die Wahl am nächsten Samstag wird in Kiew daher gewiss genau beobachtet, weil am Ende die Unterstützung eines EU- und Nato-Landes wackeln könnte.

Polen

Andrzej Duda versuchte nach Kräften, die Debatte wieder einzufangen. Der Präsident erklärte die delikate Angelegenheit zum Missverständnis. Premier Mateusz Morawiecki von der PiS-Partei hatte demnach nie die Absicht, Waffenlieferungen an die Ukraine auf bestehende Zusagen zu beschränken. Alles nur eine Überinterpretation. Wie auch immer. Moskau schlachtete die Kontroverse aus. Weitere Konflikte zwischen Kiew und seinen westlichen Partnern seien „unvermeidlich“, erklärte Kremlsprecher Dmitrij Peskow.

Auslöser des Konflikts zwischen Kiew und Warschau waren ein Getreide-Streit inmitten des polnischen Wahlkampfs. Wie berichtet, hatte Warschau ein Importverbot für ukrainisches Getreide verhängt, woraufhin die Ukraine die WTO eingeschaltet hat. Präsident Wolodymyr Selenskij sprach zudem von einem „politischen Theater“ Polens. Eine Aussage, für die Selenskij nun auch von der pro­ukrainischen Regierung in Tschechien gerügt wurde.

Aber vielleicht hat Duda Recht. Vielleicht kühlen sich die Gemüter bald wieder ab. Die viel größere Gefahr besteht aus Sicht Kiews wohl darin, dass die ultrarechte Konfederacja, die gern über die Ukrainer und ihre „Undankbarkeit“ herzieht, nach der Wahl im Oktober eine größere Rolle in der Politik spielt.

Zwei Präsidenten

Andernorts verläuft der Riss zwischen Präsident und Regierung. In Kroatien etwa, wo Zoran Milanović erklärte, westliche Waffen, auch Panzer aus Kroatien, verlängerten nur den Krieg. Auch in Bulgarien konterkariert der prorussische Präsident Rumen Radew die Regierungslinie. Erst im Sommer sorgte er mit der Aussage für einen Eklat, die Ukraine bestehe auf die Fortsetzung des Kriegs, aber ganz Europa müsse dafür die Rechnung zahlen.

Ungarn

Der EU- und Nato-Staat verweigert der Ukraine Militärhilfe und lässt auch keine Waffen aus Drittstaaten Richtung Ukraine passieren. Budapest verschleppt außerdem die ­Nato-Norderweiterung um Schweden. Immer wieder hat Ungarn auch versucht, russische Einzelpersonen von den geplanten EU-Sanktionslisten zu streichen und auch sonst oft gebremst.

Die USA

Warren Buffet ist besorgt. Der US-Investor und Philantrop fürchtet, dass die Ukraine-Hilfe in den USA im nächsten Jahr, einem Wahljahr, schwindet, wie er neulich sagte. Für die Ukraine wäre das der GAU. Weil die USA der mit Abstand größte Militärhelfer sind. Weshalb Selenskij in Washington diese Woche vor allem die Republikaner bearbeitete. Aus dem Weißen Haus reiste er indes mit einem Waffenpaket ab, das auch Luftabwehrsysteme und Geschosse für Himars-Raketenwerfer inkludiert.